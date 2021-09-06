США осудили атаку хуситов на Саудовскую Аравию

США 6 сентября 2021 05:05 (UTC+04:00)
США осудили атаку хуситов на Саудовскую Аравию

США осуждают ракетный удар хуситов по Саудовской Аравии, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в госдепе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"США осуждают последний ракетный удар хуситов по Саудовской Аравии, нанесенный 4 сентября по восточной провинции, в результате которого были ранены двое детей и несколько домов получили повреждения. Это совершенно неприемлемо. Эти нападения угрожают жизни жителей королевства, в том числе более 70 тысяч граждан США", - говорится в сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном госдепом.

Глава внешнеполитического ведомства США вновь призвал хуситов из Йемена согласиться на всеобъемлющее прекращение огня и прекратить атаки внутри страны и за ее пределами.

"Хуситы должны начать работать над мирным, дипломатическим решением под эгидой ООН, чтобы положить конец этому конфликту", - отметил Блинкен.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу саудовскими силами ПВО была предотвращена ракетная атака из Йемена по трем населенным пунктам королевства.

Осколки одной из сбитых ракет, нацеленной на город Даммам, повредили 14 жилых домов, двое детей получили ранения.

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