WhatsApp 1 ноября прекратит поддержку устройств с устаревшими версиями Android и iOS

Мессенджер WhatsApp 1 ноября прекратит работу на устройствах на базе устаревших версий Android и iOS. Об этом сообщается на сайте приложения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С указанной даты поддерживаться будут только смартфоны и планшеты на Android 4.0.4 и iOS 9 и старше.

"Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты", - посоветовали разработчики.