Блинкен: США работают над организацией новых вывозных рейсов из Кабула для американцев
Вашингтон работает над организацией дополнительных вывозных рейсов из Кабула для американцев. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник на пресс-конференции в Катаре, которую транслирует телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы проделали большую работу по вывозу наших граждан и сотрудничавших с нами людей из Афганистана. Сейчас мы занимаемся организацией новых чартерных рейсов для остающихся в Афганистане наших граждан. Работа ведется с неправительственными организациями, Конгрессом, другими ведомствами", - сказал Блинкен.
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