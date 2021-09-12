Больше десяти горилл заразились коронавирусом в американском зоопарке

В зоопарке Атланты, США, у тринадцати горилл обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает The Guardian, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

У животных начали проявляться такие симптомы, как насморк, легкий кашель и потеря аппетита. Результаты анализов показали, что 13 из 20 горилл заражены коронавирусом. По словам источника издания, приматы могли заразиться COVID-19 от смотрителя, который носил защитный костюм и не проявлял симптомов.

В настоящее время сотрудники американского зоопарка следят за состоянием приматов. Особое внимание уделяется 60-летнему самцу Оззи, который может быть наиболее подвержен риску осложнений COVID-19. После выздоровления животных привьют специальной вакциной Zoetis. Планируется, что в ближайшие дни вакцину получат и другие обитатели зоопарка, в том числе орангутаны, суматранские тигры, африканские львы и дымчатый леопард.

Ранее сообщалось, что находящиеся под угрозой исчезновения снежные леопарды пошли на поправку после заражения COVID-19 в зоопарке Сан-Диего. Как именно заразились животные, неясно.