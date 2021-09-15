Разведка США предупредила об угрозе новых терактов в стране

Террористическая группировка «Аль-Каида» может организовать террористические атаки в США в ближайшие два года, если «Талибан» останется у власти в Афганистане. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской разведке, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По оценке директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерала Скотта Берриера, на восстановление своего потенциала, чтобы представлять угрозу для Соединенных Штатов, «Аль-Каиде» понадобится от одного до двух лет.

С подобным прогнозом также согласен заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн. Он также отметил, что американские власти отслеживают деятельность по восстановлению своего присутствия в Афганистане. «Мы проводим эффективные контртеррористические миссии против террористических групп во многих странах, где у нас нет постоянного военного присутствия. Если потребуется, мы сделаем то же самое в Афганистане», — предупредил Коэн.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил, что американское разведсообщество оценило нынешнее положение террористической группировки «Аль-Каида». По его словам, в настоящее время организация сильно деградировала.