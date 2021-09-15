США усилят борьбу с кибератаками из-за рубежа

Глава киберкомандования США и директор Агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне заявил, что работает над тем, чтобы "активизировать" усилия по реагированию на кибератаки вымогателей на критически важные организации страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Еще полгода назад мы, вероятно, сказали бы: "Вымогательство - это преступная деятельность", - отметил Накасоне в интервью Associated Press.

"Но если это оказывает влияние на государство, как мы видели, то это становится проблемой национальной безопасности. Если это проблема национальной безопасности, то, конечно, мы будем активизировать усилия в отношении этого", - заявил он.

Накасоне сообщил агентству, что правительственные специалисты "уделяют пристальное внимание" борьбе с угрозами кибербезопасности и при необходимости публично призывает к ответственности страны, стоящие за крупными кибератаками.