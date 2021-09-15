Блинкен обсудил со Столтенбергом стратегическую концепцию НАТО и Афганистан

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в среду в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом разработку новой стратегической концепции альянса и ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Блинкен и генсек Столтенберг обменялись взглядами по дальнейшему развитию новой стратегической концепции НАТО и обсудили ситуацию в Афганистане, а также коллективную нашу поддержку народа Афганистана", - сообщил он.