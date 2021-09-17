Береговая охрана США вернула на родину более 100 гаитян, перехваченных у побережья Флориды

Более 100 гаитян, пытавшихся морем добраться до Соединенных Штатов, возвращены в четверг на родину. Об этом сообщается в обнародованном в тот же день информационном бюллетене Береговой охраны США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В минувшую субботу, как следует из этого уведомления, один из жителей Флориды известил службу Береговой охраны в Майами о замеченном им в двух десятках километров от побережья штата, в заливе Бискейн, самодельном плавсредстве с находящимися на нем людьми. Прибывшие вскоре в указанный район акватории сотрудники Береговой охраны обнаружили там парусную лодку длинной около 10 м, в которой находились 103 мигранта из Гаити, намеревавшихся незаконно попасть на территорию США. Все они были пересажены на американский катер.

Один из мигрантов, состояние здоровья которого внушало опасения, был доставлен на берег, остальные - после их медицинского осмотра и предоставления им воды, продуктов и медикаментов - были затем возвращены на родину.

"Береговая охрана привержена двустороннему сотрудничеству с Гаити и активно поддерживает свое присутствие в Неветренном проливе [между Кубой и Гаити] с целью пресечения таких смертельно опасных [морских] путешествий, - заявил журналистам представитель этой службы. - Мы настоятельно призываем всех, подумывающих о том, чтобы отправиться в море для совершения подобных незаконных вояжей, хорошенько взвесить опасности таких путешествий".

По данным Береговой охраны США, в текущем финансовом году (начинается 1 октября) ею было перехвачено 486 жителей Гаити. Годом ранее службой были задержаны 418 гаитян, в 2019 году - 932.