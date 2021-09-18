ВМФ США провели испытания баллистической ракеты Trident II над Атлантическим океаном
США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II. Об этом в своем Twitter сообщает ВМФ страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном 17 сентября.
Эти испытания подчеркивают наши готовность и возможности США к стратегическому сдерживанию в 21 веке», - говорится в сообщении.
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