ВМФ США провели испытания баллистической ракеты Trident II над Атлантическим океаном

США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II. Об этом в своем Twitter сообщает ВМФ страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном 17 сентября.

Эти испытания подчеркивают наши готовность и возможности США к стратегическому сдерживанию в 21 веке», - говорится в сообщении.