ВВС США перехватили самолет, нарушивший бесполетную зону в Нью-Йорке

Истребитель ВВС США во вторник перехватил небольшой самолет, который нарушил бесполетную зону рядом с Нью-Йорком, где на этой неделе собрались десятки лидеров стран мира для участия в высокой неделе Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Истребитель F-16 перехватил небольшой одномоторный самолет, который нарушил временную бесполетную зону близ Нью-Йорка. Воздушное судно было сопровождено из зоны без инцидентов около 14:00 по времени Восточного побережья США [22:00 GMT+4]", - написала пресс-служба NORAD в Twitter.

Как сообщил телеканал Fox News, после полудня жители города в соцсетях писали о пролете на небольшой высоте военного самолета над Манхэттеном - центральным районом, где располагается штаб-квартира ООН.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник в штаб-квартире организации в Нью-Йорке и продлится до 27 сентября.