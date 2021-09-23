В США проводят проверку из-за распространенной школьниками петиции о возврате рабства

Школьный округ Парк Хилл (штат Канзас) проводит разбирательство по факту распространения среди учащихся петиции, содержащей призыв вернуть рабство. Об этом сообщил телеканал Fox 4, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Учащиеся, непосредственно осведомленные о ситуации, заявили, что некоторые их сверстники распространяли петицию онлайн, документ также сопровождался расистскими комментариями. Они также считают, что это создает некомфортную атмосферу в школе, а руководство не восприняло происходящее всерьез.

В свою очередь, администрация округа и руководство школы сообщили, что факт создания петиции серьезно обеспокоил их. "Мы выслушали тех, кто вынес это на обсуждение, чтобы убедиться, что у нас есть все детали <...>. И затем наше расследование немедленно началось", - сказал директор школы Парк Хилл Керри Херрен.

В школьном округе заявили, что не вправе комментировать вопросы дисциплины учащихся, однако указали на руководство, где говорится, что подобные инциденты, связанные с расовой принадлежностью, влекут за собой наказание. На данный момент это все, что они могут сказать по поводу случившегося, подчеркнула администрация.