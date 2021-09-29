Cенаторы США представили законопроект, обязывающий сообщать о кибервымогательстве

Высокопоставленные сенаторы в комитете национальной безопасности США внесли законопроект, обязывающий компании уведомлять федеральное правительство о кибератаках и выплатах хакерам, сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Законопроект, предложенный председателем комитета по нацбезопасности и правительственным делам Гэри Питерсом и высокопоставленным членом сената Робом Портманом, потребует, чтобы владельцы и операторы критически важных инфраструктур в течение 72 часов сообщали в Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), если они подвергаются кибератакам.

Некоммерческие организации, предприятия с более чем 50 сотрудниками, а также органы государственной власти и местного самоуправления должны будут уведомить федеральное правительство в течение 24 часов, если они выплатят выкуп вымогателям.

"Когда организации, такие как владельцы и операторы критической инфраструктуры, становятся жертвами сетевых нарушений или платят хакерам за разблокировку своих систем, они должны уведомить федеральное правительство, чтобы мы могли предупредить других, подготовиться к потенциальным последствиям и помочь предотвратить другие широко распространенные атаки", - заявил Питерс.

Законопроект предоставит CISA полномочия вызывать в суд организации, которые не сообщают об инцидентах в сфере кибербезопасности или платежах вымогателям.Con Lennonun heç yerdə yayımlanmayan mahnısının kaset yazısı hərracda 58,3 min dollara satılıb