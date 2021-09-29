Американцы потратят на Хэллоуин в этом году рекордные $10 млрд

США 29 сентября 2021 22:19 (UTC+04:00)
Американцы потратят на Хэллоуин в этом году рекордные $10 млрд

Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, могут достигнуть в этом году рекордного значения - $10,14 млрд, свидетельствуют результаты ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В прошлом году объем затрат составлял $8,05 млрд.

"Американцы планируют потратить больше, чем когда-либо, чтобы сделать этот Хэллоуин незабываемым, - сказал президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шэй. - Розничные продавцы предприняли ряд мер, например, привозят продукты на Хэллоуин раньше, чем обычно, чтобы их полки были заполнены сезонными конфетами, предметами декора и другими вещами в преддверии этого важного праздника".

Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 65% опрошенных по сравнению с 58% в прошлом году и 68% в предпандемийном 2019 году. При этом домохозяйства, в которых есть дети, более склонны к тому, чтобы отметить данное событие - 82% против 55% среди тех, у кого нет детей.

Потребители говорят, что в среднем планируют потратить $102,74, что примерно на $10 больше прошлогоднего показателя. При этом расходы домохозяйств с детьми будут вдвое выше - $149,7 против $73,6.

Согласно результатам опроса, американцы планируют потратить в общей сложности $3,17 млрд на праздничные украшения по сравнению с $2,59 млрд в 2020 году. Затраты на костюмы достигнут рекордных за пять лет $3,32 млрд (в прошлом году - $2,61 млрд). На сладости будет потрачено $3 млрд против $2,41 млрд. Расходы на поздравительные открытки вырастут до $0,66 млрд с $0,44 млрд.

В этом году подготовка к Хэллоуину начнется раньше обычного: 45% респондентов планируют начать покупки уже в сентябре, а еще 39% - в первые две недели октября.

Нарядить домашних животных к празднику планирует каждый пятый американец. Наиболее популярны костюмы тыкв, хот-догов, супер-героя, кота или шмеля.

Для детей в этом году американцы чаще всего выбирают образы Человека-паука, принцесс, Бэтмена и других супергероев. Взрослые же предпочитают костюмы ведьм, вампиров, привидений, кошек и пиратов.

В опросе, который проводился с 1 по 8 сентября, приняли участие свыше 8 тыс. американцев.

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