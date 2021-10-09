Замгоссекретаря США по политическим делам отправится в Москву 11 октября

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (Россия) 11 октября, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В мае 2019 года Нуланд было отказано в российской визе. В МИД России заявили, что дипломат внесена в черный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции.