Несколько человек ранены в результате стрельбы в США
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в одном из кварталов города Сент-Пол (штат Миннесота). Об этом в воскресенье сообщил городской департамент полиции на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, раненые были доставлены в местные больницы.
Как сообщает полиция, в настоящее время ведется расследование.
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