Конгресс США одобрила временное повышение потолка госдолга

Палата представителей Конгресса США во избежание дефолта одобрила законопроект о временном повышении потолка государственного долга на $480 млрд до 3 декабря текущего года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Голосование по принятию законопроекта транслировалось на сайте американского Конгресса в прямом эфире.

Теперь законопроект должен будет подписать президент США Джо Байден.

Ранее законопроект, прошедший через длительные дебаты между демократами и республиканцами, был принят Сенатом США.

В США потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения. Как сообщалось, в начале октября госдолг уже перешел допустимый порог на $28 трлн. Решение о его превышении во избежание дефолта необходимо было законодательно оформить до 18 октября.

Достижение временного компромисса дает республиканцам и демократам время до 3 декабря, чтобы договориться о будущем лимите госдолга. Республиканцы выступают категорически против повышения потолка госдолга, заявляя, что это приведет к дальнейшему росту государственных расходов.

Конгресс в 2019 году заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. В результате с 1 августа Минфин уже не мог привлекать денежные средства за счет продажи гособлигаций, и ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что само по себе наличие потолка госдолга становится все более опасным для Соединенных Штатов.