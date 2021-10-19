Amazon снизила порог стоимости покупок для бесплатной доставки в Израиль

Корпорация Amazon снизила порог минимальной стоимости покупок на принадлежащей ей платформе для бесплатной доставки в Израиль с $65 до $49, фактически вернувшись к схеме, действовавшей до начала эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Напомним, что бесплатная доставка товаров в Израиль при покупке на $49 была введена в ноябре 2019 года, когда была запущена израильская версия платформы. В марте 2020 года бесплатная доставка была отменена, а вскоре доставка в Израиль вообще прекратилась из-за коллапса международных авиаперевозок.

В мае 2020 года доставка в Израиль была возобновлена, но по полной цене. В августе 2021 года была начата бесплатная доставка в Израиль при покупке от $65 долларов.