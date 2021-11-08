Хакеры взломали девять организаций, в том числе в США

Иностранные хакеры, предположительно, причастны к взлому девяти организаций, занимающихся оборонной сферой, энергетикой, здравоохранением, технологиями и образованием. С таким утверждением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступила телекомпания CNN, ссылаясь на данные фирмы Palo Alto Networks, которая специализируется на вопросах безопасности. По меньшей мере одна из пострадавших организаций находится в США.

По версии телекомпании, специалисты в области кибербезопасности с помощью Агентства по национальной безопасности США фиксируют попытки хакеров заполучить информацию военных подрядчиков США и других источников, имеющих конфиденциальные сведения. Специалисты считают, что это тот вид кибершпионажа, с которым имели дело как нынешняя администрация США, так и сотрудники спецслужб во время президентства Дональда Трампа. Целью обнародования расследования является предупреждение других компаний о том, что они могут быть объектом деятельности взломщиков.

В нынешнем случае предполагаемые преступники завладели паролями, чтобы иметь долгосрочный доступ к соответствующим сетям, считает представитель Palo Alto Networks Райан Олсон. При таком развитии событий хакеры смогут перехватить конфиденциальную информацию, отправленную через электронную почту или хранящуюся в компьютерных системах. По утверждению компании, некоторые тактики взломщиков якобы совпадают с некоей китайской хакерской группой.