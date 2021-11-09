Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание бороться с хакерами

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что действия Вашингтона против хакеров из группировки REvil - иллюстрация того, о чем он предупреждал президента России Владимира Путина, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Когда в июне я провел встречу с президентом Путиным, я ясно дал понять, что США будут принимать меры, чтобы киберпреступники ответили за свои действия. И сегодня мы сделали именно это", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. В нем президент комментирует успехи США в борьбе против REvil, о которых Минюст объявил ранее в понедельник.

"Нам еще предстоит проделать немало работы, однако мы уже приняли серьезные меры, чтобы защитить нашу инфраструктуру от кибератак, передать суду тех, кто угрожает нашей безопасности. Мы работаем с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы помешать функционированию сетей кибермошенников-вымогателей", - добавил Байден.