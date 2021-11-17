Поезд разрубил пополам грузовик Amazon, которым управлял глухой на одно ухо водитель, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент случился в американском штате Висконсин. Отец двоих детей Александр Эванс доставлял посылки. Во время работы он переезжал железнодорожные пути с ограниченным обзором для водителей. Так как Эванс имеет глухоту на левое ухо, то он попросту не слышал гудка приближающегося поезда.

"Буквально это было похоже на один длинный звуковой сигнал, как на гудок поезда, и я нажал на педаль газа. Я подумал: "Не знаю, как далеко я смогу уйти от него", – отметил он.

К счастью для водителя, он успел отъехать достаточно далеко, чтобы спасти свою жизнь. В результате столкновения поезд пополам разрубил фургон Эванса. Сам водитель заявил, что с трудом верит в свое спасение.

Отмечается, что на опасном участке дороги нет сигналов, огней или предупреждающих звуков. По словам Александра, это надо срочно исправлять.