Почти 10 тыс. американских морпехов грозит увольнение из рядов армии

Почти 10 тыс. военнослужащих Корпуса морской пехоты США может грозить увольнение из рядов ВС, поскольку они до сих пор не выполнили требование сделать прививку от коронавируса, хотя отведенный для этого срок истекает 28 ноября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Washington Post.

По ее данным, к настоящему моменту привиты около 94% морпехов, однако это все равно один из самых низких показателей по сравнению с другими видами ВС. Так, в Сухопутных войсках, где крайним сроком полной вакцинации было определено 15 декабря, 95% личного состава получили по меньшей мере одну дозу вакцины. В то же время в ВМС, где полностью привиться необходимо также до 28 ноября, хотя бы одну дозу получили 99,7% военнослужащих.

Издание отмечает, что подобная ситуация с Корпусом морской пехоты вызывает тревогу, поскольку американские морпехи всегда ранее отличались строжайшей дисциплиной. В нынешней же ситуации речь фактически может идти о том, что какая-то часть военнослужащих решила ослушаться приказа.