Спецпредставитель США по Афганистану приступит к консультациям с талибами
Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе начнет раунд консультаций с представителями движения "Талибан" , сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Могу подтвердить, что спецпредставитель по Афганистану Том Уэст на следующей неделе вернется в Доху (столица Катара - ИФ). Там он будет в течение двух недель проводить встречи с талибскими лидерами", - сказал он на брифинге.
Прайс пояснил, что на консультациях речь пойдет о темах, которые США считают важными для американской нацбезопасности: борьба против терроризма, гуманитарные вопросы, обеспечение свободы передвижения для американских граждан в Афганистане.
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