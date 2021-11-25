ВВС США в Неваде отработали нанесение ядерного авиаудара
Американские истребители F-15E совершили учебное бомбометание с применением невооруженных ядерных авиабомб в штате Невада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили ВВС США.
Согласно сообщению, в рамках учений ВВС США истребители F-15E Strike Eagle с невооруженными тактическими авиабомбами B61-3 и B61-4 поднимались с авиабазы Неллис в Неваде для проведения бомбометания.
Бомбометание было проведено на полигоне Тонопа в штате Невада в начале осени "в целях проверки возможностей F-15E по доставке к цели тактического ядерного оружия серии B61", отметили американские военные.
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