ВВС США в Неваде отработали нанесение ядерного авиаудара

Американские истребители F-15E совершили учебное бомбометание с применением невооруженных ядерных авиабомб в штате Невада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили ВВС США.

Согласно сообщению, в рамках учений ВВС США истребители F-15E Strike Eagle с невооруженными тактическими авиабомбами B61-3 и B61-4 поднимались с авиабазы Неллис в Неваде для проведения бомбометания.

Бомбометание было проведено на полигоне Тонопа в штате Невада в начале осени "в целях проверки возможностей F-15E по доставке к цели тактического ядерного оружия серии B61", отметили американские военные.