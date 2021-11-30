Пентагон не готов делать объявлений об усиления военного присутствия США в Латвии
Пентагон не готов делать каких-либо объявлений относительно возможности усиления военного присутствия США в Латвии и отправки ей американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель оборонного ведомства США подполковник Антон Семелрот, передает Trend.
Ранее в понедельник латвийский министр обороны Артис Пабрикс заявил агентству Reuters, что Латвия нуждается в постоянном военном присутствии США, чтобы сдерживать Россию, а также хочет укрепить свой оборонный потенциал с помощью американских ЗРК Patriot. "Нам нужна дополнительная международная помощь. Мы бы хотели иметь постоянное [военное] присутствие США в нашей стране", - сказал Пабрикс.
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