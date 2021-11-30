Блинкен: США не знают, насколько омикрон-штамм опаснее других разновидностей коронавируса

Американские эксперты пока не обладают всей необходимой информацией, чтобы вынести суждение, насколько омикрон-штамм более заразен, чем ранее выявленные разновидности коронавируса. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом по завершении их встречи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо найти ответы в ближайшие недели на три вопроса, чтобы понять, с чем мы имеем дело, - отметил он. - Насколько быстро передается омикрон-штамм от человека к человеку, а мы этого еще не знаем. Могут ли уже имеющиеся вакцины противодействовать ему. Насколько он опасен в плане госпитализаций и смертного исхода".

"У нас нет пока ответов на эти вопросы, - продолжил Блинкен. - И в зависимости от того, какими будут ответы, мы станем предпринимать необходимые меры по борьбе с этим штаммом <...> Никто из нас в отдельности не будет себя чувствовать в безопасности, пока все мы вместе не будем себя чувствовать в безопасности".

Госсекретарь вновь выразил признательность правительству ЮАР за то, что оно сразу же после того, как был выявлен в ряде районов страны этот штамм, стало делиться информацией с другими государствами. "ЮАР оказала ценную услугу миру", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь принимает участие в двухдневной встрече министров иностранных дел стран - членов НАТО в Риге.