Эксперты FDA рекомендовали разрешить применение препарата Merck от COVID-19 в США

Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) большинством голосов рекомендовала одобрить использование препарата американской компании Merck против COVID-19 взрослыми с высоким риском тяжелого течения коронавируса, сообщает The Hill, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Группа рекомендовала одобрить применение препарата молнупиравир в ходе голосования во вторник 13 голосами "за" и десятью "против".

При этом FDA еще предстоит решить, последовать ли рекомендации консультативной группы.

Голосование, отмечает издание, состоялось после того, как на прошлой неделе FDA опубликовало свой обзор о молнупиравире, в котором был сделан вывод об эффективности препарата, но были высказаны и опасения по поводу его воздействия на беременных.

Представители Merck рекомендовали беременным и кормящим грудью не принимать таблетки из-за потенциальных рисков, включая возможную токсичность и врожденные патологии. Фармацевтическая компания предложила женщинам в детородном возрасте использовать контрацептивы во время приема молнупиравира.

Представитель Merck также сообщил FDA, что компания не тестировала молнупиравир против нового штамма COVID-19 "омикрон", но ожидает, что таблетка останется эффективной против этого варианта.