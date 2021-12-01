Выход астронавтов NASA в открытый космос назначен на 2 декабря

Американские астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в четверг, 2 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее назначенная на 30 ноября миссия астронавтов была отменена из-за сообщения о "приближающихся к станции обломках". "NASA определило, что орбита обломков не представляет риска для запланированного выхода в открытый космос Тома Маршберна и Кайлы Бэррон <...>. Выход в космос для замены работающей со сбоями антенны на станции запланирован на четверг, 2 декабря", - говорится в сообщении.