Военная база США в сирийском Эт-Танфе подверглась атаке
Военная база США и западной коалиции, расположенная близ сирийского населенного пункта Эт-Танф, подверглась в воскресенье нападению. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.
По его данным, несколько ударов было нанесено по району близ базы коалиции в Эт-Танфе, расположенной в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком.
Как сообщило сирийское телевидение, на территории самой базы были слышны звуки нескольких взрывов.
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