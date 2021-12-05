Военная база США в сирийском Эт-Танфе подверглась атаке

Военная база США и западной коалиции, расположенная близ сирийского населенного пункта Эт-Танф, подверглась в воскресенье нападению. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, несколько ударов было нанесено по району близ базы коалиции в Эт-Танфе, расположенной в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком.

Как сообщило сирийское телевидение, на территории самой базы были слышны звуки нескольких взрывов.