США испытают способный отслеживать все типы ракет радар

На Аляске начнут испытания нового радара дальнего действия, который способен отслеживать как межконтинентальные баллистические ракеты, так и гиперзвуковое оружие. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает «Интерфакс».

Как заявил директор Агентства по противоракетной обороне американского оборонного ведомства вице-адмирал Джон Хилл, строительство радара дальнего обнаружения завершено, и теперь можно приступить к этапу испытаний. «Он позволит Северному командованию лучше защищать Соединенные Штаты от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет», — сообщил Хилл.

В заявлени говорится, что после полного вода в эксплуатацию радар сможет обеспечить беспрецедентную возможность одновременного поиска и отслеживания нескольких небольших объектов, в том числе все классы баллистических ракет на очень больших дальностях.