Озвучены темы прошедших переговоров Путина с Байденом

Белый дом перечислил основные темы, которые поднимались в ходе прошедших онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, говорится в соответствующем заявлении на сайте американской администрации.

В Вашингтоне указали, что Байден озвучил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины. Американский лидер дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации. Также глава Белого дома призвал российского коллегу к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии. В частности, президенты поручили своим командам продолжить диалог по Украине.

Кроме того, на саммите поднимались темы стратегической стабильности и кибербезопасности. Еще одним направлением беседы стали «региональные темы, например Иран», отметили в Вашингтоне.