США готовы отменить санкции против Ирана - постпред

США 15 декабря 2021 06:17 (UTC+04:00)
США готовы отменить санкции против Ирана - постпред

Вашингтон готов отменить санкции, которые противоречат его обязательствам в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) в случае ответственного подхода Тегерана к переговорам в Вене по восстановлению сделки, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы полностью готовы отменить санкции, несовместимые с нашими обязательствами по СВПД, что позволит Ирану получить экономические выгоды от сделки", - заявила она на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат добавила, что если Иран подойдет к переговорам в Вене "со срочностью и добросовестностью", то взаимопонимание по возвращению к соблюдению положений СВПД вполне возможно.

"Однако мы не можем позволить Ирану ускорить свою ядерную программу" - сказала она.

"Евротройка" - Франция, Германия и Великобритания обвинила Тегеран в том, что темпы развития иранской ядерной программы идут вразрез с процессом восстановления СВПД.

"Иран отказывается от компромиссов, достигнутых упорным трудом после многих недель сложных переговоров, выдвигает в то же время дополнительные максималистские требования. Мы приближаемся к тому моменту, когда эскалация иранской ядерной программы полностью лишит содержания СВПД", - говорится в заявлении "Евротройки", сделанном в ООН.

"Иран должен выбрать между коллапсом СВПД и добросовестной и всеобъемлющей сделкой, которая пойдет на пользу иранскому народу", - отмечается в документе. Накануне представители "евротройки" заявили, что из-за позиции Ирана переговорный процесс в Вене может зайти в тупик.

"Время на исходе. Без быстрого прогресса, и в свете ускорения Ираном своей ядерной программы, СВПД очень скоро превратится в пустой звук", - говорится в заявлении дипломатов трех стран, участвующих в переговорах.

"Мы теряем драгоценное время, разбираясь с новыми положениями позиции Ирана, несовместимыми с СВПД или выходящими за его рамки", - считают авторы заявления.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахта Раванчи в свою очередь потребовал от США гарантий отмены санкций. Он заявил на заседании СБ ООН, что "Иран должен быть уверен в том, что все санкции будут сняты, США больше не выйдут из соглашения и не будут злоупотреблять положениями СВПД и резолюции (СБ ООН - ИФ) 2231".

Первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем выступлении на заседании сказал, что в Вене идет нормальный дипломатический процесс.

"Не надо пытаться подстегнуть этот процесс, как-то надавить на его участников извне. Уверен, что если они будут проявлять прагматичный и конструктивный подход, нацеленный на поиск баланса интересов, то устраивающие всех развязки будут найдены".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Джо Байден, придя к власти, заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД. С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления соглашения. Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября.

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