Часть пляжей Калифорнии закрыли после нападения акулы

Часть пляжей в округе Сан-Луис-Обиспо штата Калифорния закрыли после гибели человека в результате нападения акулы 24 декабря. Об этом пишет The Guardian, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Подобная трагедия в округе стала первой за последние 18 лет, хотя ранее акулы несколько раз нападали на людей в этом районе.

Отмечается, что из-за плохой погоды на пляжах округа было меньше людей чем обычно, однако власти решили усилить меры безопасности.