Число пациентов с ковидом в больницах США впервые превысило 100 тыс.

Более 100 тыс. человек с коронавирусом в Соединенных Штатах помещены в стационары, впервые с начала пандемии число ковид-пациентов, одновременно находящихся в больницах США, преодолело шестизначную отметку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По последним данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, в условиях распространения штамма "омикрон" в понедельник в американских больницах с ковидом зарегистрированы 103 329 человек. В настоящее время в отделениях реанимации находятся 18,5 тыс. инфицированных коронавирусом - четверть от всех пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за последние сутки в стране выявили свыше 1 млн случаев вызываемого коронавирусом заболевания, что стало новым антирекордом. Как отмечает при этом агентство Блумберг, данные университета могут не отражать реальную ситуацию, так как многие американцы сдают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты ведущим статистику ведомствам.

С начала пандемии в США выявили более 56 млн случаев заражения коронавирусом, от вызываемого им заболевания умерли свыше 820 тыс. человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

Резкий рост заболеваемости в США в декабре привел к отмене авиарейсов, закрытию школ и офисов, переполнению больниц и нарушению цепочек поставок.