Трамп отменил пресс-конференцию в годовщину штурма Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, запланированную в годовщину штурма Капитолия, говорится в заявлении бывшего главы государства, распространенное его пресс-службой, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Решение об отмене пресс-конференции принято «в свете полной предвзятости и нечестности демократического комитета 6 января, двух несостоявшихся республиканцев и фейковых новостных СМИ», отмечается в сообщении. Трамп добавил, что вместо этого выступит на митинге в штате Аризона в субботу, 15 января. Он также в очередной раз заявил, что президентские выборы в 2020 году были сфальсифицированы.

Штурм здания американского Капитолия произошел 6 января 2021 года во время митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства был избран демократ Джо Байден. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. В результате погибли пять человек, десятки были задержаны.