Шерман: США обсуждают с союзниками возможность введения ограничений на экспорт в Россию

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами в Европе введение ограничений на экспорт в Россию в случае якобы потенциального "вторжения" РФ на Украину. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

Ее спросили, обсуждаются ли потенциальные экспортные ограничения с европейскими странами. "Мы ведем интенсивные переговоры с нашими партнерами и союзниками по поводу этого экспортного контроля, а также прорабатываем лучшие пути продвижения вперед и находим много понимания и согласия о достижении договоренностей по экспортному контролю", - сказала Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.