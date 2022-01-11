В США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

Сердце генетически модифицированной свиньи было впервые успешно пересажено 57-летнему Дэвиду Беннетту в медицинском центре университета штата Мэриленд в США. Об этом сообщается в понедельник на сайте университета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате первой в своем роде операции 57-летнему пациенту с неизлечимой болезнью сердца была успешна проведена трансплантация генетически модифицированного сердца свиньи, три дня спустя [мужчина] по-прежнему чувствует себя хорошо", - говорится в заявлении. Эта пересадка впервые продемонстрировала, что "генетически модифицированное сердце животного может функционировать как человеческое без немедленного отторжения организмом".

Пациент в ближайшие недели будет находиться под пристальным наблюдением врачей. Дэвид Беннетт получил отказ в классической операции в нескольких ведущих центрах трансплантации США, и экспериментальная процедура была его последним шансом на жизнь.

Хирурги, вероятно спасшие пациенту жизнь, оптимистично настроены относительно осуществления подобных операций в будущем и полагают, что этот опыт позволит приблизиться к решению проблемы нехватки донорских органов. Процесс пересадки органов животных человеку, также известный как ксенотрансплантация, широко изучается медиками по всему миру.

По данным правительства США, в настоящее время около 110 тыс. американцев находятся в очереди на пересадку органов, из них примерно 6 тыс. пациентов ежегодно умирают, не дождавшись трансплантации. Ксенотрансплантация может потенциально спасти тысячи жизней, однако эта процедура сопряжена с уникальным набором рисков, в числе которых вероятность отторжения пересаженной ткани с вероятным смертельным исходом для пациента.