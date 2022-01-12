Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с 1982 года

Годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%, следует из опубликованных в среду данных Минтруда страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эксперты ожидали, что годовой показатель инфляции составит 7,1%, в месячном выражении - 0,4%.

В распространенном Белым домом письменном заявлении президент США Джо Байден указал на "значительное снижение базовой инфляции [в декабре] по сравнению с прошлым месяцем, а также снижение цен на бензин и продукты питания". По его мнению, данные показатели "демонстрируют, что [США] добиваются прогресса в замедлении темпов роста цен". "В то же время этот отчет подчеркивает, что нам еще есть над чем работать, поскольку темпы роста цен все еще слишком высоки и сокращают семейные бюджеты", - отметил американский лидер. Он назвал инфляцию "глобальной проблемой, возникающей практически в каждой развитой стране по мере ее выхода из вызванного пандемией экономического спада".

В США седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку в 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система страны, выполняющая функции центрального банка, повысит базовую процентную ставку раньше запланированного срока. Сам финрегулятор допускает такую возможность. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставку будут поэтапано повышать, если инфляция сохранится на высоком уровне.