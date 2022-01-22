У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в субботу у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 87 км к северу от города Уналашка, где проживают около 4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 3 км.

Сообщений о разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.