У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в субботу у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 87 км к северу от города Уналашка, где проживают около 4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 3 км.
Сообщений о разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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