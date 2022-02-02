Производитель Alpen Gold и Oreo повысил цены на продукцию в начале года в среднем на 8-10%

Компания Mondelez International, производитель кондитерских изделий и снеков, повысила отпускные цены на продукцию на 8-10% в начале 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании, передает Trend.

Как заявил журналистам вице-президент по управлению категорией "кондитерские изделия" Mondelez International в регионе Восточной Европы Евгений Капустин, повышать цену на продукцию компания вынуждена из-за инфляции и роста цен на сырье.

"Да, из-за инфляции мы вынуждены будем повышать цену на нашу продукцию", - сказал Капустин, отвечая на вопрос ТАСС о возможном повышении цен на продукцию, не указав диапазон повышения.

В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что в январе компания объявила о повышении цен на ассортимент в среднем на 8-10%.

Капустин отметил, что компания уже столкнулась с ростом закупочных цен на сырье от поставщиков на 20-30 и даже 50%. Стоимость сахара за последние два года выросла на 113%, сообщили в пресс-службе компании.

"Мы не хотим, чтобы качество нашей продукции ухудшалось, мы вынуждены пересматривать цены на продукты, потому что сырье сильно изменилось в цене", - подчеркнул Капустин.

При этом в пресс-службе компании отметили, что производитель берет на себя большую часть нагрузки на себестоимость, стараясь по максимуму сдерживать цены для потребителей, чтобы продукция оставалась доступной.