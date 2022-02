NFT-токен записок Маккартни к песне Hey Jude продали в США за почти $77 тыс.

Пометки от руки Пола Маккартни к песне группы The Beatles Hey Jude (1968) были проданы в понедельник в виде NFT-токена в США за $76,8 тыс. на торгах Julien's Auctions, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лот был реализован в ходе специального аукциона вещей из личной коллекции Джулиана Леннона - сына солиста группы Джона Леннона. На записке отмечен порядок музыкальных партий и детали исполнения композиции, Маккартни также сделал на листке бумаги несколько небольших рисунков в правом верхнем углу.

Как отмечают в аукционном доме, классическая песня группы изначально называлась Hey Jules и была написана Полом Маккартни, чтобы утешить Джулиана в период развода его родителей.

Кроме того, на аукционе были проданы оригинальное афганское пальто и черный плащ, которые носил Джон Леннон, когда снимался в двух разных фильмах, а также три лично подаренные Джулиану его отцом электрогитары, эти лоты были проданы за суммы от $11,5 тыс.до $22,4 тыс. (персоны). NFT-токены сопровождаются личным описанием Джулиана той или иной вещи.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.

The Beatles

Леннон, погибший в 1980 году в Нью-Йорке от рук разочаровавшегося в The Beatles фаната группы, считается одним из самых известных музыкантов в истории. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. "Ливерпульской четверке" также принадлежит мировой рекорд по количеству проданных пластинок - в мире реализовано свыше 600 млн копий их альбомов. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Музыкальный коллектив стал обладателем десяти премий Grammy, а журнал Time включил его участников в число самых влиятельных личностей ХХ века.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четырех музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из квартета остались в живых Маккартни, которому 79 лет, а также Ринго Старр, в июле отметивший 81-й день рождения.