При стрельбе возле места проведения вечеринки Джастина Бибера пострадали три человека
Три человека получили ранения в результате стрельбы, устроенной в субботу рядом с рестораном в Западном Голливуде (штат Калифорния), где проходила вечеринка по случаю концерта канадского поп-музыканта Джастина Бибера. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, возле ресторана началась драка, во время которой прогремело несколько выстрелов. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.
В правоохранительных органах добавили, что инцидент не связан с деятельностью какой-либо банды.
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