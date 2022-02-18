В США из-за снегопада более 100 автомобилей попали в ДТП

Несколько ДТП с участием более 100 автомобилей произошли в штате Иллинойс. Об этом в пятницу информировала местная полиция в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди основных причин ДТП правоохранители называют плохую видимость на дороге, вызванную сильными снегопадами по всей территории штата. В полиции не уточнили, есть ли пострадавшие среди попавших в аварии.

Из-за плохих погодных условий в штате также ограничат для проезда 30-километровый участок автомагистрали I-39.

"[Участок трассы] <...> от Нормала до Минонка (города в штате Иллинойс) будет закрыт примерно на 12 часов из-за многочисленных аварий с участием более 100 автомобилей", - говорится в сообщении полиции штата.

Полиция Иллинойса с 17 февраля предупреждает местных водителей о ухудшении погодных условий.