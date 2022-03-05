IBM прекратила продажу своих технологий на территории России

Американская корпорация IBM приняла решение прекратить продажу своих технологий на российском рынке в связи с событиями в Украине. Об этом говорится в заявлении главы технологической корпорации Арвинда Кришны, опубликованном на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы IBM, компания "принимает меры с целью обезопасить и поддержать своих сотрудников, затронутых кризисом", а также "не продает технологии в России". Кроме того, IBM отказалась от сотрудничества "с российскими военными организациями". Как поясняется в заявлении, датированном 3 марта, соответствующее решение принято на фоне ситуации вокруг Украины.

IBM, базирующаяся в Армонке (штат Нью-Йорк), является одним из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения. Ее рыночная капитализация превышает $113 млрд.