Блинкен и Ле Дриан обсудили вопросы продовольственной безопасности в мире

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом во Франции, обсудил в воскресенье с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом вопросы продовольственной безопасности в мире. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств "обсудили вопросы, имеющие важное значение для двусторонних отношений, особенно необходимость противостоять нестабильности в ситуации с продовольственной безопасностью в мире". Они также обсудили усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.