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Блинкен и Ле Дриан обсудили вопросы продовольственной безопасности в мире

США Материалы 16 мая 2022 00:40
Блинкен и Ле Дриан обсудили вопросы продовольственной безопасности в мире

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом во Франции, обсудил в воскресенье с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом вопросы продовольственной безопасности в мире. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств "обсудили вопросы, имеющие важное значение для двусторонних отношений, особенно необходимость противостоять нестабильности в ситуации с продовольственной безопасностью в мире". Они также обсудили усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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