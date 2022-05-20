Власти США после консультаций примут решение об отмене пошлин на товары из Китая

Администрация США намерена принять ряд решений по итогам консультаций относительно возможности отмены таможенных пошлин на товары из Китая, введенных при предыдущем американском президенте Дональде Трампе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг на брифинге для журналистов помощник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент [США Джо Байден] поручил группам сотрудников, отвечающих за вопросы экономики и внешней политики, провести всеобъемлющий обзор торговой политики по отношению к Китаю", - отметил он, говоря о возможности отмены пошлин. "В настоящее время идут дискуссии о том, как дальше действовать в свете вызовов для экономики, национальной безопасности <...>, как выйти за рамки подхода к торговле предыдущей администрации, - добавил Салливан. - Думаю, что в итоге мы примем ряд решений по этому вопросу после того, как получим рекомендации от его [Байдена] команды, я не будут говорить публично ничего другого относительно этого".

Ранее на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что выступает за отмену части таможенных пошлин на товары из Китая, введенных при Трампе.

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем. Кроме того, она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом $370 млрд.