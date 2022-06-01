Министр финансов США признала, что была не права в оценке инфляции как "малого риска"

Министр финансов США Джаннет Йеллен признала, что неверно оценила то влияние, которое инфляция может оказать на экономику Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полагаю, что я была не права относительно пути, по которому пойдет инфляция", - сказала она во вторник в интервью телеканалу CNN, комментируя свои высказывания в прошлом году о том, что инфляция представляет собой "малый риск".

"Существовали непредвиденные и большие удары для экономики, которые подстегнули рост цен на энергию и продукты, а также создали проблемы в цепочках поставок, что плохо повлияло на нашу экономику. На то время я это не осознавала в полной степени, но признаю сейчас", - добавила она.

По подсчетам Минтруда США, инфляция в стране в марте достигла 40-летнего максимума - 8,5%. В конце апреля Минторг США опубликовал данные, согласно которым ВВП страны в первом квартале текущего года снизился на 1,4% в годовом исчислении.