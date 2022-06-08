В Госдепе заявили о присоединении Франции к "Соглашениям Артемиды" об освоении космоса

Франция присоединилась к предложенным США соглашениям о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды". Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Госдепартаментом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, "Франция стала двадцатой страной, подписавшей "Соглашения Артемиды". Как уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве, "соглашения подписал генеральный директор французского Национального центра космических исследований Филипп Батист" на церемонии, "проведенной сегодня (во вторник) французским послом Филиппом Этьеном в Вашингтоне". В мероприятии принял участие руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.