Байден едет в Европу на саммиты G7 и НАТО

Президент США Джо Байден в субботу отправляется в Европу для участия в саммитах Группы семи (G7) и НАТО. В предстоящей поездке к американскому лидеру также присоединится госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча лидеров "семерки" пройдет 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии, а саммит НАТО состоится 28-30 июня в испанской столице. Одной из ключевых тем обоих мероприятий, как ожидается, станет ситуация вокруг Украины.

В рамках поездки у Байдена запланированы двусторонние встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Испании Педро Санчесом и испанским королем Филиппом VI. Администрация США пока не уточняет, какие еще двусторонние переговоры намечены у хозяина Белого дома на полях саммитов. Остановка в Киеве в планах главы государства не значится. "В этой поездке вряд ли", - сказал Байден журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить Украину.