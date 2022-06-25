...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

BAE Systems заключила с Пентагоном контракт на обслуживание баллистических ракет

США Материалы 25 июня 2022 08:41
BAE Systems заключила с Пентагоном контракт на обслуживание баллистических ракет

Читайте Trend в

Британская оборонная корпорация BAE Systems получила от Пентагона контракт на $12 млрд, который связан с обслуживанием систем межконтинентальных баллистических ракет. Об этом говорится в распространенном заявлении Минобороны США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Работы, связанные с контрактом, должны быть завершены к концу 2040 года. Они в основном будут проводиться на авиабазе Хилл (штат Юта). Оборонное ведомство не указывает деталей контракта.

BAE Systems была одной из пяти корпораций, участвовавших в тендере.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости