Байден раньше запланированного покинул саммит G7

Президент США Джо Байден покинул раньше запланированного замок Эльмау на юге Германии, в котором во вторник завершается саммит Группы семи. Об этом сообщило агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Байден сначала прибудет в Мюнхен, а уже оттуда он вылетит в Мадрид, где во вторник начинается встреча лидеров НАТО. DPA отмечает, что американский президент покинул саммит в Эльмау раньше запланированного из-за погодных условий.

26-28 июня в окрестностях популярного курорта Гармиш-Партенкирхена проходит саммит стран Группы семи. По приглашению канцлера Олафа Шольца в замок Эльмау прибыли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Канады, Италии и Японии Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Марио Драги и Фумио Кисида.